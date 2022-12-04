Elazığ SYSK, zirveyi zorluyor

Lig A Grubu 7. Hafta maçında Artvin 7 Mart SK ile deplasmanda karşılaşan Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK rakibini 32-28 mağlup etti ve grubunda 2. sıraya yerleşti.

Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, Ligi'nde fırtına gibi esiyor. 7. Hafta maçında deplasmanda Artvin 7 Mart SK'ya konuk olan sarı - siyahlılar rakibini 32-28 yendi ve hem namağlup unvanını sürdürdü, hem de zirveye ortak oldu. Çoruh Üniversitesi 15 Temmuz Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 18-15 önde kapatan Elazığ SYSK, parkeden 32-28 galip ayrılarak iyi gidişatını sürdürdü. Elazığ ekibinde Feyza Nur Öztürk kaydettiği 9 golle galibiyette başrol oynadı. Puanını 10'a yükselten sarı - siyahlılar gelecek hafta yine deplasmanda Oğuzeli HEM ile karşılaşacak.