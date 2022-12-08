Elazığ takımı atletizmde, Türkiye finallerinde

Elazığ'ı temsil eden U16 Erkek İl Karması takımı, aldığı derecelerle Türkiye Finali'ne yükselmeye hak kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Bölgesel Kros Ligi Yarı Final Yarışmaları Siirt'te gerçekleştirildi. Elazığ'ı temsil eden U16 Erkek İl Karması takımı, aldığı derecelerle Türkiye Finali'ne yükselmeye hak kazandı. Türkiye Finalleri 17 Aralık'ta Sakarya'da yapılacak. Sporcularıyla gurur duyduğunu belirten Atletizm İl Temsilcisi Mustafa Cihan, “4 sporcumuz Türkiye Finalleri'nde şehrimizi temsil edecek. Hepsinden de madalya beklentimiz var, kendilerine güveniyoruz ve finallerde başarılar diliyoruz” dedi.