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Elazığ takımları 1. Bölge 3. Grup'ta

Elazığ’ın üç takımla temsil edileceği Bölgesel Amatör Lig’de gruplar belli oldu.

Elazığ'ın üç takımla temsil edileceği Bölgesel Amatör Lig'de gruplar belli oldu.


Elazığ temsilcileri Fırat Üniversitesi, Elazığ Yolspor ve Kovancılarspor toplam 9 takımın mücadele edeceği 1. Bölge 9. Grup'ta yer alacak. Grupta Elazığ takımlarının yanı sıra Diyarbakır (3), Bingöl (2) ve Tunceli (1) takımları bulunuyor. Toplam 3 gruptan oluşan 1. Bölge'de gruplarını lider olarak tamamlayan takımlar 3. Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelecek.


3 takım arasından şampiyon olacak 1 takım TFF 3. Lig'e yükselecek.

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