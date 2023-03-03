Elazığ takımları parkeye iniyor

hafta maçlarıyla takımlar yeniden parkeye çıkacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde 2022-2023 sezonu kaldığı yerden yeniden başlıyor. Deprem felaketi sonrası ara verilen ligde müsabakalar yeniden başlıyor. 23. hafta maçlarının oynanacağı Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde Elazığ İl Özel İdare yoluna Elazığ'dan, Elazığ Basketbol Kulübü ise Ankara'dan devam edecek. Elazığ İl Özel İdare 23. hafta maçında deplasmanda Tarsus Belediyesi ile karşılaşacak. 4 Mart Cumartesi günü saat 14.00'da başlayacak olan maça Edip Buran Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Elazığ Basketbol Kulübü ise EY Urla Gençlikspor'u 4 Mart Cumartesi günü saat 14.00'da Ankara Spor Salonunda konuk edecek.