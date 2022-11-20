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Elazığ takımları potada güldü

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 10.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 10. haftası'nda Elazığ takımları maçlarını kazandı.


Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 10. hafta maçları oynandı. Elazığ İl Özel İdare, 10. Haftada evinde karşılaştığı zayıf rakibi Karşıyaka Çarşı Koleji'ni 118-50 mağlup etti. Elazığ Basketbol ise Yalova VIP'i 81-66 yenmeyi başardı. Elazığ İl Özel İdare bu galibiyetle grubunda 4. Sıraya yükselirken, Elazığ Basketbol 16 puanla 8.'liğe yerleşti. Elazığ Basketbol, ligin 11. haftasında evinde Kırklareli Basketbol ile Elazığ İl Özel İdare ise deplasmanda İzmit Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

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