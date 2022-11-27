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Elazığ takımları, potada kayıp

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 11.

Hafta maçında Elazığ takımları, rakiplerine yenilmekten kurtulamadı.


Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ne 11. hafta maçlarıyla devam edildi. 11. hafta maçında Elazığ Basketbol evinde Kırklareli Basketbol ile karşılaştı. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan maçta baştan sona üstün olan ve üçüncü periyodu 14 sayı farkla 64-50 önde geçen Elazığ Basketbol, son periyottaki kötü performansıyla rakibine 80-78 yenildi. Elazığ İl Özel İdare ise deplasmanda karşılaştığı maçta İzmit Belediyesi'ne 82-76 yenildi.


Elazığ İl Özel İdare, 12. hafta maçında Emlak Konut Gelişim'i konuk edecek. Elazığ Basketbol ise Fenerbahçe Gelişim deplasmanına gidecek.

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