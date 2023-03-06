Elazığ takımlarından rezerv lig tepkisi

Elazığ'ın profesyonel ligdeki temsilcileri ES Elazığspor ile 23 Elazığ FK, kurulması düşünülen Rezerv Lig için tepki gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun hayata geçirmeyi düşündüğü Rezerv Lig için özellikle 3. Lig'de mücadele eden takımlar tepki gösteriyor. Bu çerçevede ES Elazığspor'un başkanı Serkan Çayır ile 23 Elazığ FK Başkanı Tuncay Kaymak yayımladıkları mesajlarla tepkilerini dile getirdi.

Serkan Çayır: "Süper Lig kulüplerinin TFF 3. Lig'de hayata geçirmek istedikleri Rezerv Lig Projesinin 3. Lig kulüplerine zarar vereceğini, adil olmayan bu projenim rekabet ve hukuk kurallarına aykırı olduğunu, bu projeyi asla tasvip ve kabul etmediğimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyorum."

Tuncay Kaymak: "TFF 3. Lig'de kurulmak istenen Rezerv Lig, 3. Lig kulüplerini zor durumda bırakarak alt lig kulüplerine zarar verecektir. Türk Futbolunda buna ihtiyaç varsa başka bir çözüm bulunması gerektiği açıktır. TFF'nin 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinin kaygılarını dikkate alacağını ve bu hatadan döneceğini ümit ediyoruz. 23 Elazığ FK olarak TFF 3. Lig'de kurulmak istenen Rezerv Lig uygulamasını doğru bulmuyor ve onaylamıyoruz."