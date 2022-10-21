Elazığ takımlarının basketbol programı

hafta maçlarına çıkacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 2022-2023 sezonu 6. hafta maçları cumartesi ve pazar günleri oynanacak. 5'te 4'le yoluna devam eden Elazığ İl Özel İdare, haftanın açılış maçında 22 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'da Edremit Spor Salonunda F. Edremit Belediyesi Gürespor'la karşı karşıya gelecek.

Bir diğer Elazığ ekibi Karabulut Elazığ Basketbol ise BOTAŞ Gelişim'le evinde karşılaşacak. 22 Ekim Cumartesi günü saat 16.15'te başlayacak olan maça Yakup Kılıç Spor Salonu ev sahipliği yapacak.