Elazığ takımlarının bu hafta oynayacakları maçların hakemleri belli oldu

Lig 1. Grup'un 6. haftasında ES Elazığspor'un deplasmanda 52 Orduspor FK'la oynayacağı maçı İstanbul Bölgesi'nden C Klasman Hakemi Sezer Yalçın yönetecek.

ES Elazığspor'un Lig 1. Grup'un 6. haftasında deplasmanda oynayacağı 52 Orduspor FK maçının hakemleri belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalara göre, 52 Orduspor FK - Entegre Solar Elazığspor maçını İstanbul Bölgesi'nden C Klasman Hakemi Sezer Yalçın yönetecek. Yalçın'ın yardımcılıklarını İstanbul Bölgesi'nden Erol Ernek ve Ali Gün yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise yine İstanbul Bölgesi'nden Ali Koç olacak. Müsabaka Pazar günü saat 19.00'da Yeni Ordu Stadyumu'nda oynanacak.

Lig 2. Grup'taki bir diğer Elazığ ekibi Elazığ Karakoçan FK'nın ise 9 Ekim Pazar günü saat 14.30'da Doğukent Stadı'nda Orduspor 1967 ile oynayacağı müsabakada Ankara Bölgesi'nden C Klasman Hakemi Gürel Uzuner düdük çalacak. Uzuner'in yardımcılıklarını Ankara Bölgesi'nden Yakup Keçeci ile Kayseri Bölgesi'nden Ahmet Ulu yapacak. Müsabakanın 4. hakemi yine Ankara Bölgesi'nden Ceyhun Panba olacak.