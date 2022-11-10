Elazığ takımlarının maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Lig'de haftasonu oynanacak olan maçların hakemlerini atadı.

TFF 3. Lig'de haftasonu oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan atamaya göre TFF 3. Lig 1. Grup'un 11. haftasında Pazar günü saat 14.00'te Belediye Derince Doğal Çim Stadı'nda oynanacak olan Belediye Derincespor - Entegre Solar Elazığspor maçını İzmir Bölgesi'nden C Klasman Hakemi Berkay Erdemir yönetecek. Erdemir'in yardımcılıklarını Antalya Bölgesi'nden Mustafa Göçer ile Fırat Olgun yapacak. Müsabakanın 4. hakemi yine İzmir Bölgesi'nden Damla Tarkan olacak.

23 Elazığ FK'nın ise TFF 3. Lig 2. Grup'un 11. haftasında A. Alanya Kestelspor ile oynayacağı maçı Kocaeli Bölgesi'nden C Klasman Hakemi Tunç Özdemir yönetecek. Özdemir'in yardımcılıklarını İzmir Bölgesi'nden Hasan Hüseyin Yazıcılar ile Balıkesir Bölgesi'nden Volkan Esen yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak Bursa Bölgesi'nden Mülazım Argız görevlendirildi. Pazar günü saat 14.00'te başlayacak olan maç Doğukent Stadı'nda oynanacak.