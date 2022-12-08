Elazığ takımlarının maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Lig'de haftasonu oynanacak olan maçların hakemlerini atadı.

TFF 3. Lig'de haftasonu oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan atamaya göre TFF 3. Lig 1. Grup'un 16. haftasında Pazar günü saat 14.00'te Doğukent Stadı'nda oynanacak olan Entegre Solar Elazığspor-Eskişehirspor maçını Samsun Bölgesi'nden C Klasman Hakemi Yakup Bakır yönetecek. Bakır'ın yardımcılıklarını Giresun Bölgesi'nden Mürvet Yavuztürk ile Mustafa Zıvalı yapacak. Müsabakanın 4. hakemi yine Samsun Bölgesi'nden Berkay Yavuz olacak.

23 Elazığ FK'nın ise TFF 3. Lig 2. Grup'un 16. haftasında Kırıkkale Büyük Anadolu ile oynayacağı maçı Adana Bölgesi'nden C Klasman Hakemi Doğukan Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Hatay Bölgesi'nden Bekir Özçelik ile Nesim Karenfil yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak Osmaniye Bölgesi'nden Hasan Rıza Akol görevlendirildi. Pazar günü saat 14.00'te başlayacak olan maç Kırıkkale Başpınar Stadı'nda oynanacak.