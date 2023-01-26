Elazığ takımlarının maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ligde 20. haftada oynanacak olan maçların hakemlerini atadı.

TFF 3. Ligde hafta sonu oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulundan yapılan atamaya göre TFF 3. Lig 1. Grubun 20. haftasında pazar günü saat 13.00'da Amasya 12 Haziran Stadında oynanacak olan Amasyaspor FK - Entegre Solar Elazığspor maçını Hatay bölgesinden C klasman hakemi Erhan Kaya yönetecek. Kaya'nın yardımcılıklarını Gaziantep bölgesinden Yusuf Şimşek ile Sakarya bölgesinden Furkan Kocayıldız yapacak. Müsabakanın 4. hakemi yine Mersin bölgesinden Burak Doğru olacak.

23 Elazığ FK'nın ise TFF 3. Lig 2. Grubun 20. haftasında lider Karaman FK ile oynayacağı maçı İzmir bölgesinden C klasman hakemi Levent Balcı yönetecek. Balcı'nın yardımcılıklarını Manisa bölgesinden Gökhan Özkan ile Gümüşhane bölgesinden Erdem Tanış yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak Nevşehir bölgesinden Esad Sadık Demirtaş görevlendirildi.

Pazar günü saat 14.00'da başlayacak olan maç Doğukent Stadında oynanacak.