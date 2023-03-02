Elazığ takımlarının maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek olan TFF 3. Ligde, hafta sonu oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

TFF 3. Ligde deprem felaketi sonrası müsabakalar hafta sonu yeniden başlıyor. 22. hafta maçlarıyla devam edilecek ligde hafta sonu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulundan yapılan atamaya göre TFF 3. Lig 1. Grubun 22. haftasında cumartesi günü saat 13.00'da Çatalca İzzettin Stadında oynanacak olan İdaş Çatalcaspor - Entegre Solar Elazığspor maçını Gümüşhane bölgesinden C klasman hakemi Şahin Berker yönetecek. Berker'in yardımcılıklarını Trabzon bölgesinden Ünal Doğru ile Ardahan bölgesinden Halil Altun yapacak. Müsabakanın 4. hakemi yine Kars bölgesinden Abdülselam Koçak olacak.

23 Elazığ FK'nın ise TFF 3. Lig 2. Grubun 22. haftasında AH Iğdır FK ile oynayacağı maçı İstanbul bölgesinden C klasman hakemi Muhammed Ömür yönetecek. Ömür'ün yardımcılıklarını Tekirdağ bölgesinden Oğuzhan Anıl ile İstanbul bölgesinden Burak Menteşe yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak yine İstanbul bölgesinden Oğuzhan Gökçen görevlendirildi. Pazar günü saat 14.00'da başlayacak olan maç Elazığ Doğukent Stadında oynanacak.