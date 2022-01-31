Elazığ TSO 138 yaşında

Tarihçiler ve oda profesyonellerince yapılan çalışmalar sonucunda Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın (Elazığ TSO) kuruluş tarihinin 1884 olarak tescillendiğini belirten Başkan Asilhan Arslan, “Kendi tarihine sahip çıkan odamız, geride bırakmış olduğu 138 yıllık birikim ve üstlendiği misyonla ilimizin sosyo-kültürel ve ekonomik kalkınma ve gelişmesi hususunda aynı kararlılık, heyecan ve azimle çalışmasına devam etmektedir” dedi.

1884 yılında kurulan ve ülkemizde ilkler arasında yer alan Elazığ TSO hizmette 138. yılına girdi. Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, odanın tarihçiler ve oda profesyonellerince yapılan çalışmalar sonucunda kuruluş tarihinin 1884 olarak tescillendiğini söyledi.

Elazığ TSO'nun kuruluş tarihinin imparatorluk dönemine gittiğini vurgulayan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “Oda olarak yaptığımız girişimler neticesinde, TOBB'den alınan 05.10.2020 tarih ve 045.99 sayılı yazıda odamız kuruluş tarihinin 1884 olarak tescillendiği ve kararın Ticaret Bakanlığı'na bildirildiği tarafımıza tevdi edilmiştir. Oda Genel Sekreterliği gözetiminde ve odamız TSO Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürü Etem Yalın'ın koordinasyonunda Tarihçi-Yazar Mustafa Balaban tarafından yapılan arşiv çalışmaları ve araştırmalar neticesinde Elazığ TSO'nun kuruluş tarihinin 1884 olduğu resmi devlet arşiv kaynaklarıyla belgelenmişti. Oda tarihimizle ilgili birinci elden tarih kaynaklar olan; Mamuret-ül Aziz Salnameleri, Salname-i Devlet-i Ali Osmaniye, Dersaadet Ticaret Odası Gazeteleri, Osmanlı Vilayet Salnameleri, Ticaret Salnameleri, Mamuretül Aziz Gazetesi, Osmanlı Arşivi Nafia Ticaret Orman ve Maden Nezareti evrakı içinde yer alan kentimizle ilgili evraklar ile çeşitli araştırmacıların ve yazarların oda tarihi ve ticaret geçmişimizle ilgili yazdığı tetkik eserler, bilimsel sempozyum bildirileri, tarih ve ekonomi makaleleri incelenmekte ve aynı zamanda odamız arşivi için toplanmaya başlanmış ve Elazığ TSO dijital kütüphanesi de kurularak hizmete açılmıştır” dedi.

Açıklamalarını sürdüren Başkan Arslan, “Elazığ TSO'nın 1884 yılındaki ismiyle Mamuret'ül Aziz Ticaret ve Sanayi Odası'nın bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan topraklarda kurulan ilk odalardan biri olduğu görülmüştür. Ülkemizde 1882 tarihinde ilk kurulan Dersaadet (İstanbul) Ticaret Odasından kısa süre sonra kurulan Mamuretül Aziz (Elazığ) Ticaret ve Sanayi Odası (1884) kentimizin en eski ve köklü kurumu olarak, tarihsel geçmişine uygun olarak şehrimizin kalkınmasında öncü kurumlardan biri olmuştur. Odamızın 32. döneminde görev almış kadrolar olarak, bugüne kadar odamıza hizmet vermiş olan tüm seçilmişler ve profesyonellerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.