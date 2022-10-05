Elazığ TSO başkan adayı Şekerdağ: "Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde hiç kaybetmedik"

Geçmiş yıllarda iki kere Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) başkanlığı yaptığını hatırlatan Elazığ TSO başkan adayı Ali Şekerdağ, "O kurumda altı kez üst üste seçime girdik ve kazandık. Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde hiç kaybetmedik. Çok başarılı bir şekilde bu seçimde de kazanacağımıza inanıyorum" dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Asilhan Arslan'ın geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle aday olmayacağını duyurması üzerine Elazığ TSO eski başkanlarından Ali Şekerdağ adaylığını açıklamıştı. 12 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek oda seçimleri öncesi bir otelde düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulanan Şekerdağ, seçimi kazanacaklarına inandıklarını belirtti. Toplantıya, başkan adayı Şekerdağ'ın yanı sıra Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile iş adamları katıldı.

Seçimi kazanacaklarına inandıklarını belirten Elazığ TSO başkan adayı Ali Şekerdağ, "Geçmiş dönemlerde Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığını iki dönem yaptım. O kurumda altı kez üst üste seçime girdik ve kazandık. Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde hiç kaybetmedik. Çok başarılı bir şekilde bu seçimde de kazanacağımıza inanıyorum. Asilhan Arslan'ın mevcut yönetimindeki arkadaşlarla firesiz bir şekilde yola çıkacağız. Onlar bize inandılar biz de onlara inandık ve arzuladığımız sonucu da inşallah alacağız" dedi.

Sağlık sorunlarından dolayı son anda adaylıktan çekildiğini ifade eden Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ise, "Malumunuz Türkiye genelinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı 365 odanın seçim takvimiyle birlikte tüm illerde seçimler yapılmaya başlandı. Bizler de Elazığ TSO olarak aday olarak devam edeceğimizi ilan etmiştik. Tam seçim sürecine hazırlanırken sağlık sorunları nedeniyle bir seçim kampanyasını yürütebilecek sağlık altyapımızın olmadığını, aynı şekliyle devam edecek süreçte dört yıl boyunca mevcut sağlık sorunumuzun ne gibi sonuçlar doğurabileceğini bilmediğimiz için adaylık sürecinden çekilme kararı almıştık. Bizler hiçbir zaman ‘ben' için yapmadık hep kentin refahı için çalışmalarımızı yürüttük. Önemli olan kişiler değil misyonlardır. Bizler inanıyoruz ki Ali Şekerdağ başkanlığında bu misyonumuz devam edecektir. Alınan kararın hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.