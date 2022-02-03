Elazığ TSO Başkanı Arslan KGF Başkanı Özegen ile bir araya geldi

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Kredi Garanti Fonu Başkanı Erdoğan Özegen'i makamında ziyaret ederek Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan destek paketi hakkında istişarelerde bulundu. Başkan Özeğen, iş dünyasına yönelik üç ayrı başlık altında kullandırılacak olan 60 milyar lira destek paketi hakkında detaylı bilgiler paylaşarak, geçmiş dönemde olduğu gibi Elazığ iş dünyasının her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan KGF desteğinin iş dünyası için çok değerli olduğunu ifade eden Elazığ TSO Başkanı Arslan, "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmış olan 60 milyarlık kredi kefalet paketinin üç ayrı kategoride verileceğini belirten KGF Başkanımız Özeğen, iş dünyamız için çok önemli bir sürecin başlatılmış olduğunu ifade etmiştir. Ziyaretimiz nedeniyle sıcak karşılamaları ve detaylı bilgi paylaşımları nedeniyle başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Sürecin iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kredi Garanti Fonu Başkanı Erdoğan Özegen de “Bizler de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yeni bir destek paketini iş dünyamızın hizmetine sunuyoruz. Amacımız tedarik zincirinde sürekliliği sağlayacak yatırım üretim istihdam ihracat ve cari fazlayı destekleyecek bir ekonomik destek iklimi oluşturmaktır. Bu kapsamda alınacak kredilerin amacına uygun kullanılmasını temin etmek için bankalarımızın ve firmalarımızın gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız fatura ve sözleşme belgelerinin takibi başta olmak üzere bu amacı sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktadır” diye konuştu.