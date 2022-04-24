Elazığ TSO Başkanı Arslan: “Son ana kadar ihaleye girme koşullarını zorladık”

Biz 7 katrilyon lira geriden başladık. Kaça çıkartırsak çıkartalım üzerine 7 katrilyon lira koymamız gerekiyor. En azından ihaleyi meşrulaştırmayalım hukuki süreç devam ediyor. Biz bu ihaleye girmeyelim kararı aldık” dedi.

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Elazığ Girişim Grubunun maden rezervi ihalesine katılmamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

En büyük madencilerin holdinglerinin içinde bulunduğu 15 firmanın ihaleye girmek üzere Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nden dosya aldığını aktaran Başkan Asilhan Arslan, “Bu 15 firmanın içinden 2 tane firma teklif verdi. 1 firma imtiyazlıydı, rekabet üstünlüğü vardı. İhaleyi o kazandı. Sebebi diğer firmaların bu ihaleye 7 katrilyon geriden başlamasından kaynaklıydı. Bunun dışında hiçbir sebebi yoktu. Bunun için şartname değişikliği istedik. Şartnameyi görür görmez dedik ki bu işi bir firmanın dışında alabilecek kimse yok. Son ana kadar ihaleye girme koşullarını zorladık. Mahkemeden süreçlerin tamamlanmasını beklerken, gece geç saatlerde aldığımız karar şu, bu ihaleye girip rekabet edememek acı bir durum. Biz 7 katrilyon lira geriden başladık. Kaça çıkartırsak çıkartalım üzerine 7 katrilyon lira koymamız gerekiyor. En azından ihaleyi meşrulaştırmayalım, hukuki süreç devam ediyor. Biz bu ihaleye girmeyelim kararı aldık. Ne kadar doğru bir karar aldığımız dosya alıp ihaleye teklif vermeyen tüm firmaların duruşuyla da kanıtlandı. İhale başladı, 5 dakika sürdü. 2 milyar 205 milyon, 2 artırım şeklinde son buldu. Ben bir alanımda suçluysam çıkın karşıma yüzüme deyin ki başkan sen şurada suçlusun seni de bundan dolayı istifaya davet ediyoruz” dedi.