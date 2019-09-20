Elazığ TSO Başkanı Aslan,"İnsan kaynağımız ve yatırımlar anlamında potansiyelimiz var"

Hem insan kaynağı hem de yatırımlar anlamında çok önemli değerleri ve potansiyelleri olduğuna dikkat çeken Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan,"Değişen ülke ve dünya konjonktürüne göre yeniden yapılanma ve ilimizin tüm altyapıları ile geleceğe hazırlanması için bir çok alanda çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalarımızın meyvelerini inşallah kısa süre içerisinde toplamaya başlayacağız"dedi.

Elazığ TSO'nun 14 Meslek Grubunda yer alan üyelerle 4 gün süren İstişare toplantıları tamamlandı. Toplantılarda Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ile Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, odanın faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Hedeflerinin kentin zengin potansiyel kaynaklarını ekonomik değere dönüştürmek olduğunu belirten Odanın Meclis Başkanı Ahmet Yaşar,"Odamız tarafından başkanımızın yaklaşık 30 maddede özetlediği çalışmalar ve girişimlerin temelinde ilin potansiyelini ekonomik değere dönüştürerek ilin sosyo ekonomik gelir seviyesini yükseltmek, işsizliği önlemek, kaynakları ekonomiye kazandırmak. Ayrıca halkımızın moral ve motivasyon seviyesini yükselterek çok ortaklı iş yapma kültürünü oluşturmak vardır. Bu noktada oda olarak çok yönlü olarak çalışmalarımız ve girişimlerimiz devam ediyor. Tüm bu çalışmalar bir süreç işidir. Yani akşamdan sabaha sonuçlanacak işler değildir. Ancak, bu istişare toplantılarını organize etmemizin en önemli nedeni elbette yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapmak olduğu kadar asıl olan sizlerin talep ve beklentilerini dinleyerek bunlara göre girişimler başlatmaktır. Bu nedenle sizlerin bu toplantıdaki değerlendirmesi bizler için büyük önem taşımaktadır"diye konuştu.

"Çok yönlü çalışmalar başlattık"

Odanın gerçekleştirdiği faaliyetler ve hazırladığı projeler hakkında bilgi veren Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ise," Ticaretimizin canlanması, üretimin artması, tarım ve hayvancılık sektörlerinin ekonomik değere dönüşmesi, ilimizin bölgemizde ve ülkemizde yatırım yapılabilir cazibe merkezi haline gelmesi için öncelikli olarak altlıkların oluşturulması gerektiği iş dünyasının temsilcileri olarak hepimizin malumudur. İşte Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz öncelikle bu eksikliklerin ortadan kaldırılması ve ilimizin bir farkındalık oluşturması noktasında önemli hamleler yaparak çok yönlü çalışmalar başlattık. Bu çalışmalarımızda Valimiz, Belediye Başkanımız ilgili kurumlarımız ve STK'larımızın destek ve işbirliği ile hareket ediyoruz. Tüm çalışma ve girişimlerimizi kısa, orta uzun vadeli hedefler halinde planlayıp içini doldurarak başlattık. İlimizin hem insan kaynağı hem de yatırımlar anlamında çok önemli değerleri ve potansiyelleri var. Yıllar itibarı ile elbette çok değerli girişimler yapılmış ve adımlar atılmıştır. Ancak, değişen ülke ve dünya konjonktürüne göre yeniden yapılanma ve ilimizin tüm altyapıları ile geleceğe hazırlanması için bir çok alanda çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalarımızın meyvelerini inşallah kısa süre içerisinde toplamaya başlayacağız"ifadelerini kullandı.