Elazığ TSO mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

ETSO mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantı öncesi konuşan ETSO Başkanı İdris Alan, Ramazan ayının hayatlarındaki en ulvi ve manevi duyguların şahlandığı rahmet ve bereketin en güzel şekliyle hayatlarına yansıdığı zaman olduğunu söyledi. Başkan Alan, ''Yaşadığımız deprem felaketlerinin ardından sıkı sıkıya birbirimize sarılarak, bütün dünyaya dayanışma ve kardeşliğimizle örnek olduğumuz bir dönemde idrak edeceğimiz 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının, ülkemize, şehrimize ve deprem felaketinden etkilenen bütün kardeşlerimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Allah'ım bu mübarek ayda yapmış olduğumuz ibadetleri ve hayırları kabul eylesin. Önümüzde ülkemiz için son derece önemli bir seçim var. Bizler de bu süreçte ziyarete gelen aday adayı kardeşlerimizi, hocalarımızı, dostlarımızı sıkça ağırlıyoruz. Her zaman ifade ettiğim gibi Elazığ için kim hayırlıysa, Rabbim bu makamları onlara nasip etsin. Biz isteriz ki ayrışmamamız gereken konular üzerinde, siyaset yüzünden ayrışmayalım. Bizler Elazığlıyız. Elazığ ile dertlenip, Elazığ ile sevinenlerdeniz. Rabbim seçimleri ülkemiz için hayırlı kılsın. Ben bu düşüncelerle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah kabul etsin'' dedi.

Toplantının açılış konuşmalarını gerçekleştiren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sedat Karataş, 11 ayın sultanı, mübarek Ramazan ayına kavuşmanın şükrünü yaşadıklarını söyledi. Karataş, ''Bugün de meclis toplantımızı İftar sofrasında gerçekleştireceğiz. Bugün burada bir arada olmamıza vesile olan İdris Alan Başkanımıza teşekkür ediyor, mübarek Ramazan ayının dayanışma, kardeşlik ve hoşgörü duygularımızı geliştirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Rabbim nice mutlu, bereketli, huzurlu Ramazanlar görmeyi nasip etsin. Allah, tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Şubat ayı içeresinde büyük bir felaket yaşadık. Milletçe el ele verdik. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Kolay değil, Elazığ'ımız dahil 11 ilimizi etkisi altına alan büyük bir deprem. Her geçen gün daha iyiye gitmeyi ümit ediyorum. Büyük fedakarlık ile deprem bölgesinde canla başla çalışan devlet görevlilerimize, kolluk kuvvetlerimize, ekiplerimiz ve gönüllü vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Rabbim çadırlarda Mübarek Ramazan Ayını idrak eden bütün vatandaşlarımızın yardımcısı olsun. İnşallah böyle bir felaket tekrar bizleri bulmaz'' diye konuştu.