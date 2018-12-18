Elazığ TSO Meclis Başkanı Yaşar:"2019 yılı Elazığ için çok daha verimli olacak"

Elazığ TSO Aralık ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Yaşar başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce, meclis Toplantısının açılışını yapan Yaşar, iş dünyası olarak ülkenin ve halkın huzur ve mutluluğu için çok daha fazla üretmeye, istihdama ve ihracata mecbur olduğunu ifade etti.

2018 yılı son meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade eden Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, “2018 yılı iş dünyası ve tüm halkımız adına son derece zorlu bir yıl olmuştur. Camiamız seçimlerinin ardından, milletvekilliği seçimi yapılmış, ülkemiz ekonomiye ve büyümeye odaklanması gerekirken çok büyük bir ekonomik baskı ile karşılaşmış ve tüm dengeler alt üst olmuştur. Hükümetimiz ardı ardına birçok tedbir geliştirerek yaşanan süreci en az hasarla atlatmanın ve çarkların dönmesi noktasında önemli adımlar atmıştır. Yaşadığımız çok ağır ekonomik baskı ülke hedeflerimizin bozulmasına neden olmuş ve yeniden bir strateji geliştirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. 2018 yılında ekonomide yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen önemli çalışmalar yaptık. 2019 yılının Elazığ adına çok daha verimli olacaktır” dedi.

23 büyük projeyle Elazığ'a ve iş dünyasına değer katma noktasında çalışmalara büyük bir hızla başladıklarını aktaran Yaşar, “Bu projelerimizin hemen hepsiyle ilgili bir çalışma başlatılmış ve her biri için belli bir aşama kaydedilmiştir. Ekonomimizin içinde bulunduğu tüm olumsuz şartlara rağmen, oda olarak çalışma ve hedeflerimizden taviz vermeden aynı hızla hedeflerimize yürümeye devam ediyoruz. Çünkü, içinden geçmekte olduğumuz ekonomik şartların değişmesi daha fazla üretmekten ve daha fazla istihdam sağlamaktan geçmektedir"ifadelerini kullandı.

Meclis Toplantısı, Yönetim Kurulu Üyesi Zülfü Altıntaş'ın faaliyet raporunu okuması ve Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan'ın bilgilendirmesi sonrasında gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.