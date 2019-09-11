Elazığ TSO'nun eğitimlerine yoğun ilgi

Elazığ TSO bünyesinde kurulan ‘Elazığ TSO Akademi' 2019 yılı eğitim takvimi doğrultusunda ikinci eğitimini, işletmelerin yoğun katılımı ile gerçekleştirdi. “İşletmelerde Kriz Yönetimi” konulu eğitimi veren Trakya ABİGEM Uzmanlarından Süleyman Işık, Elazığ TSO'nun iş dünyasına ve şehre çok değerli bir hizmet başlattığını dile getirdi.

Elazığ TSO Akademi tarafından her Çarşamba güncel bir konuda eğitim verildiğini aktaran Oda Başkanı Asilhan Arslan, “İş dünyamızın ve tüm ilgililerin ayağına getirdiğimiz ve sıfır maliyetle kendilerine sunduğumuz bu önemli fırsatın kaçırılmaması gerektiğine inanıyoruz. İşletmelerimiz bir personeline çok yüklü miktarlarda harcama yaparak alabileceği bir eğitimi oda olarak biz ücretsiz bir şekilde sunmaktayız. Eğitimlerimiz toplumun tüm kesimlerine ve STK'larımıza da açıktır. Konusunda uzman kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği çerçevesinde verilen eğitimler güncel konuları içermekte olup, gençlerimizin ve kariyer planı yapan kardeşlerimizin de son derece istifade edebileceği bir hizmet olmuştur. Elazığ TSO Akademi çatısı altında yıl sonuna kadar her Çarşamba saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında konusu, uzmanı ve içeriği odamız web sayfasında yayınlanan takvim doğrultusunda eğitimlerimiz devam edecek. Eğitimle katılan herkese odamız tarafından düzenlenecek olan katılım belgesi de takdim edilecektir” dedi.