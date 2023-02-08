Elazığ Valiliği; "96 bina ağır hasarlı"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük deprem sonrasında Elazığ'da bir bina yıkılırken 96 bina ise ağır hasar aldı.

Elazığ Valiliği'nde yapıla açıklamada, “06.02.2023 tarihinde saat 04.17'de Kahramanmaraş ili Pazarcık İlçesinde 7.7 büyüklüğünde ve yine 06.02.2023 tarihinde saat 13.24'de Kahramanmaraş İli Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde umeydana gelen depremler sonucunda ilimiz de etkilenmiş olup, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce oluşturulan 21 Hasar Tespit Ekibi ivedi olarak çalışmalara başlamıştır. İlimiz Akpınar Mahallesi Mevlüt Sokak no:3 adresindeki binalistasyon Caddesi Mevkiinde) saat 04.17'de meydana gelen deprem nedeniyle Ağır Hasar görmüş ve 12 aile tahliye edilmiştir. Saat 13.24'de meydana gelen depremde ise bina yıkılmış olup akabinde enkazı kaldırılmıştır. Enkaz altından 1 polis memuru ve 1 sivil vatandaşımızın cenazesi çıkarılmıştır. Yeni Mahalle Gazi caddesi no:80 adresindeki Diriliş AVM'nin yer aldığı bina (Valilik karşısı), Fırat Üniversitesi ve İl Müdürlüğü Teknik Personellerin tespitine istinaden Acil Yıkılacak Bina kategorisinde yıkımı başlatılarak tamamlanma aşamasındadır. Nailbey Mahallesi Yenice Sokak no:3 adresinde bulunan İş Merkezi (Gazi Caddesi Üzeri), Üniversite ve İl Müdürlüğü Teknik Personellerin tespitlerine göre Acil Yıkılacak Bina kararı alınmış olup bina tahliye edilerek kontrol altına alınmıştır. Gün içerisinde yıkımı kontrollü bir şekilde başlatılacaktır. Şu ana kadar Gazi Caddesi üzerinde başka Acil Yıkılacak ve Ağır Hasarlı bina tespit edilmemiştir. Ayrıca hasar tespit ekiplerince il merkezinde 45 ve ilçelerde 48 olmak üzere toplam 93 binanın Ağır Hasarlı olduğu tespit edilmiş olup, Hasar Tespit çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.