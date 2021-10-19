İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ Valiliği batan tekne ile ilgili inceleme başlattı

Elazığ Valiliği, Keban Baraj gölünde batan tekne ile ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.


Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, 16 Ekim'de Keban Baraj gölündeki tekne gezisi esnasında üç gezi teknesinden birinin su boşaltma pompasının arızalanması nedeniyle kaptan tarafından kıyıya yanaştırıldığı, herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermeden yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiği belirtildi. Açıklamada, "Kıyıya bağlanmasını müteakip yarısı suya batan tekne tekrar yüzer hale getirilmiştir. Konuyla ilgili olarak valiliğimiz tarafından bir inceleme başlatılmıştır" denildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.