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Elazığ Valisi Ömer Toraman: “Şu ana kadar ilimizde herhangi bir yıkım ihbarı almadık”

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi. Elazığ Valisi Ömer Toraman, “Kıymetli hemşehrilerim, Şu ana kadar ilimizde herhangi bir yıkım ihbarı almadık. Sükunetle hareket edelim. Trafikte yoğunluk oluşturmayalım. Çok geçmiş olsun” dedi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Elazığ'da şiddetli bir şekilde hissedildi. Korkuyla kendilerini dışarı atan Elazığlılar, panikle kendilerini dışarı attı.


Elazığ Valisi Ömer Toraman, “Kıymetli hemşehrilerim, şu ana kadar ilimizde herhangi bir yıkım ihbarı almadık. Sükunetle hareket edelim. Trafikte yoğunluk oluşturmayalım. Çok geçmiş olsun” dedi.

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