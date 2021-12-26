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Elazığ Valisi Toraman, dağ keçilerini izleme çalışmasına katıldı

Elazığ Valisi Dr.

Ömer Toraman, yaban dağ keçilerini gözlemleme ve izleme çalışmalarına katıldı.



Vali Dr. Ömer Toraman, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ve personellerin katılımı ile yaban dağ keçilerinin izleme çalışmaları gerçekleştirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Hüseyin Çelik ile İl Şube Müdürlüğü personellerinin katılımıyla Harput Genel Avlağı'nda yaban dağ keçilerinin izleme ve envanter çalışmalarına katılan Vali Toraman, yaban keçilerinin doğal yaşam alanlarını izleyerek bilgi aldı.

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