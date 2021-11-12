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Elazığ Valisi Toraman: "Depremden dolayı ilimizde bir olumsuzluk olmadı"

Elazığ Valisi Dr.

Ömer Toraman, Malatya Pötürge merkezli 4.7 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak kentte şu ana kadar ulaşan her hangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.


Ömer Toraman Malatya'nın Pötürge ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Vali Toraman, "Bugün saat 12.19'da Malatya Pötürge merkezli 4.7 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak ilimizde şu ana kadar ulaşan her hangi bir olumsuzluk yoktur. Bölgeye yakın olan yerleşim birimlerinde tarama yapmaya devam ediyoruz” dedi.

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