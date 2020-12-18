Elazığ ve Malatya'da bu yıl 87 bin 543 hektar alanda toplulaştırma yapıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl Elazığ'da 26 bin 974, Malatya'da 60 bin 569 olmak üzere toplam 87 bin 543 hektar alanda toplulaştırma yapıldığı bildirildi.

Türkiye'nin her alanda daha da güçlü hale getirilmesi konusunda DSİ'ye de önemli görevler düştüğünü belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ” DSİ olarak bizlere düşen görev, ülkemizin kalkınması ve muasır medeniyet seviyesine yükselmesi adına yatırımlarımızı arttırarak devam ettirmek, devletimizin bize verdiği vazifeleri en iyi şekilde yapmak için çaba sarf etmektir. Bu çerçevede ülkemizin en büyük yatırımcı kuruluşu olan DSİ' ye çok önemli görevler düşmektedir. Bu bilinçle çalışmalarımıza devam etmektedir. Arazi toplulaştırması ile birlikte diğer sulama, tarla içi geliştirme işlemleri gibi altyapı hizmetlerinin de birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi DSİ Genel Müdürlüğümüze verilmiştir"dedi.

"Toplulaştırmada başarı yakalanacak"

DSİ tarafından yürütülen toplulaştırma çalışmaları hakkında da bilgiler veren Genel Müdür Yıldız, 'Ülkemizde toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 milyon hektar alan bulunmaktadır. 8,25 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılında 496 bin hektar, 2019 yılında ise 619 bin hektar alanda, 2020 yılında ise Ekim ayı sonu itibari ile 425 bin hektar alan da tescil çalışmaları tamamlanmış olup 2020 yılı sonu itibari ile de 541 bin hektar alanın tescil çalışmaları tamamlanmış olacaktır. Böylece ülkemiz genelinde 2020 sonu itibari ile 4,77 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlanmış olacaktır. Kalan 3,48 milyon hektar alanda ise toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri yüzde 90 oranında azalmaktadır. Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır"diye konuştu.

Elazığ'da 26 bin 974, Malatya'da 60 bin 569 hektar arazi toplulaştırıldı

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğine de değinen Yıldız, bu yıl içinde Elazığ ve Malatya'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Genel Müdür Yıldız, ‘Elazığ ilimizde de 2020 yılında 3 adet projede toplam 42 bin 601 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 26 bin 974 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 13 bin 168 hektar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir. Malatya ilimizde 2020 yılında 3 adet projede toplam 132 bin 824 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 60 bin 569 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildi. Devam eden çalışmalarla 17 bin 112 hektar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir"ifadelerini kullandı.

Ayrıca çalışmalar kapsamında sınırları düzeltilme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin yapıldığını da dile getiren Yıldız,"Elazığ ve Malatya illerimizde 1 Ocak 2020 tarihinden bu güne kadar 5 proje dahilinde 87.543 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2021 yılı sonuna kadar 30 bin 280 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanmasını planlıyoruz.Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli' ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum"diyerek sözlerini tamamladı.