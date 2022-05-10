İhlas Haber Ajansı

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Elazığ, yeşil bir yaz mevsimine hazırlanıyor

Elazığ Belediyesi, yaptığı çalışmalar ile yeşil bir yaz mevsimine hazırlanıyor.


Elazığ Belediyesi, yeşil dokunun daha sağlıklı gelişebilmesini sağlamak için şehir genelinde cadde, sokak, refüj ve parklarda ağaç budama ve çim biçme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen ağaç budama ve çim biçme çalışmaları devam ediyor. Yine bahar mevsimi ile birlikte şehir genelindeki park ve yeşil alanlardaki ağaçlar ve çimler budanarak, ağaç ve bitkilerin düzgün formda kalmaları sağlanıyor.


Elazığ Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından ağaçların ve çimlerin gelişmelerini kuvvetlendirip, sağlıklı kılmak için yürütülen çalışmaların yaz süresince devam edeceği bildirildi.

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