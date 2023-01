Elazığ'a 11 yılda 1 milyar 28 milyon lira yatırım kazandırıldı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Elazığ İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz, 2012 yılından bu zamana kadar toplam 423 milyon lira hibe ödemesi yaptıklarını ve 2022 yılında hedeflerini yüzde 132 oranında gerçekleştirerek 95 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Ödediğimiz bu 95 milyon liranın 42 milyon lirası tamamlanan 62 adet projeye, 53 milyon lirası ise 2023 yılında ödenecek 57 adet projeye avans ödemesi şeklinde gerçekleştirildi” dedi.

TKDK Elazığ İl Koordinatörlüğü tarafından 2022 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi. İl Koordinatörlüğünde düzenlenen toplantıya, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, TKDK İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz, Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Suat Öztürk Arslan katıldı.

Elazığ'a ciddi yatırımlar yapıldığını ve bu yatırımların artarak devam edeceğini belirten AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, "Her yılsonunda kendimiz bir anlamda da kendimizi gözden geçirdiğimiz bir değerlendirme toplantısı yapıyoruz. Bugün de 2022 yılının değerlendirme toplantısını birlikte yapıyoruz. Mutlu bir şekilde yapıyoruz. Elimdeki tabloya baktığımızda 2013'te 18.4 milyon lira ile başladığımız bir desteği bugün 95 milyon lira çıkartmışız. Artarak giden bir ivme. Toplamda ise 1 milyar 28 milyon liralık bir yatırım yapılmış. Bunun neredeyse yüzde 50'si hibe edilmiş. Bu hem koordinatörlüğümüzün Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun hem de paydaşlarının çabası ve gayreti ile oluştu. Elazığ take off pozisyonuna gelmiştir, Elazığ yükselişi başlamıştır. İnşallah, 2023 yılında da, Türkiye yüzyılında da Elazığ'ın altın çağını yaşadığı bir yıl olacaktır. Bu destekler artarak devam edecektir" diye konuştu.

"2022 yılında 95 milyon lira hibe ödemesi yapılmasına vesile olduk"

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Elazığ'daki yatırımlarının istatistiksel verilerini paylaşan TKDK İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz, "TKDK olarak kurulduğumuz 2012 yılından beri bu zamana kadar ilimizde hem ilimiz tarım sektörüne hem hayvancılık sektörüne hem Elazığ ekonomisine çok ciddi değer katan projelere imza attık. İlk günden bu yana finansmanın yüzde 75'ni Avrupa Birliği tarafından yüzde 25'ini ulusal bütçeden karşıladığımız IPARD fonunu birinci önceliğimiz, amacımız bu fondan Elazığ halkının birinci derecede en yüksek şekilde istifade etmesine katkı sunmaktı. Her yıl bir yıl öncekine göre hedeflerimizi yükselttik ve bu hedeflere ulaşmak için mesai arkadaşlarımızla ve diğer paydaş kurumlarımızla birlikte ciddi bir efor sarf ettik. 2022 yılında kurum merkezimiz tarafından bize verilen hedefi yüzde 132 oranında gerçekleştirerek 2022 yılında 95 milyon lira hibe ödemesi yapılmasına vesile olduk. Ödediğimiz bu 95 milyon liranın 42 milyon lirası tamamlanan 62 adet projeye, 53 milyon lirası ise 2023 yılında ödenecek 57 adet projeye avans ödemesi şeklinde gerçekleştirildi. 2022 yılında şehrimize bir adet çiftliği, 6 adet besi çiftliği, 14 adet tavuk çiftliği, 1 adet kırmızı et kesimhanesi, 1 adet arıcılık projesi, 3 adet kırsal turizm tesisi, 5 adet alabalık ve su ürünleri yetiştiriciliği projesi 31 adet de yenilenebilir enerji tesis kazandırıldı. 2022 yılında ödediğimiz bu rakamlarla birlikte şimdiye kadar Elazığ'da ödediğimiz toplam hibe tutarı, 423 milyon lirayı bulmuş durumda. Bunun karşılığında ise ilimizde kazandırdığımız yatırım tutarı, 1 milyar 28 milyon lirayı geçmiş durumdadır. Destek verdiğimiz işletmelerde oluşturulan istihdam ise yaklaşık 4 bin kişiyi bulmuş durumda. Elazığ il koordinatörlüğü olarak TKDK'nın faaliyette olduğu 42 il içerisinde en fazla hibe ödeyen 4'üncü il durumundadır” şeklinde konuştu.