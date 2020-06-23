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Elazığ'a atanan öğretmenler karşılandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Elazığ’a ataması yapılan 159 öğretmen, Eğitim-Bir-Sen yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Elazığ'a ataması yapılan 159 öğretmen, Eğitim-Bir-Sen yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 18 Martta yapılan ataması yapılan öğretmenlerden Elazığ'a atanan 159 öğretmenlerin bilgilendirilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Eğitim Bir Sen tarafından stant açıldı. Farklı şehirlerden kente gelen öğretmenleri karşılayan sendika yönetim kurulu üyeleri, öğretmenlere hediye paketi vererek ulaşım, konaklama ve barınma imkanları açısından yardımcı olduğu belirtildi.Açılan standı ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ise yeni atanan öğretmenlerin ilde eğitimine katkı sunacağını belirterek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

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