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Elazığ'a gelene 14 gün karantina kuralı

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, korona virüs tedbirleri kapsamında şehir dışından kente gelen herkesin 14 gün karantina altına alınacağını, uymayanlara ise 3 bin 150 TL ceza kesileceğini bildirdi.


Korona virüs salgını kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da her türlü tedbir alınıyor. Alınan tedbirler her geçen gün artarak devam ederken, son olarak kente gelen herkesin 14 gün karantinaya alınacağı bildirildi. Bu kapsamda şehre giriş noktalarında güvenlik güçlerinin uygulama yaptığı kaydedildi.


Vali Çetin Oktay Kaldırım yaptığı açıklamada, "Aldığımız karar gereği Elazığ'a dışardan gelen herkes 14 gün boyunca Karantinaya alınacak ve evlerinden çıkmalarına müsaade edilmeyecektir. Çıkanlara ise her ihlal için 3 bin 150 TL para cezası uygulanacaktır. Zorunlu haller dışında Elazığ'a gelmeyin" dedi.

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