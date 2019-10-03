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Elazığ'a Gençlik Meclisi

Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi’nin oluşturulması için başlayan çalışmalar kapsamında, başkanlığa Emre Burak Kürüm getirildiği bildirildi.

Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi'nin oluşturulması için başlayan çalışmalar kapsamında, başkanlığa Emre Burak Kürüm getirildiği bildirildi.


Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın projeleri arasında yer alan Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisinin oluşturulması için çalışmalara start verildi.Gençlik Meclisi Başkanlığı'na da Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun Emre Burak Kürüm getirildi.Gençlik Meclisi bünyesinde yürütülecek çalışmalarla gençlerin birlikte yönetim becerilerini geliştirmek, şehre ve gençliğe dair sorunların çözümüne katkı sağlamak ve gençlerin gelişimlerine değer katan aktivitelerle katılımcı bir gençlik oluşturulması hedeflendiği aktarıldı.


Gençlik Meclisi'ne gönüllü üye olmak isteyen 18-30 yaş arasında olanların , açıklanacak ileri bir tarihte internet üzerinden başvuruda bulunabileceği de kaydedildi.


Öteyandan oluşturulacak meclisin, Çevre ve Kent Sorunları , Eğitim ve Öğrenci Sorunları , Kültür, Sanat ve Turizm , Gençlik ve Spor , Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma , AR-GE Bilim ve Teknoloji Komisyonu ile Medya, Tanıtım ve Organizasyon Komisyonu olmak üzere yedi ayrı kolda faaliyet göstereceği ifade edildi.

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