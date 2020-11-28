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Elazığ'a hasarlı binada yangın

Elazığ’da depremde hasar alarak boşaltılan bir binanın 8’inci katında yangın çıktı, itfaiye ekipleri söndürdü.

Elazığ'da depremde hasar alarak boşaltılan bir binanın 8'inci katında yangın çıktı, itfaiye ekipleri söndürdü.


Yangın, merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Bosna Hersek Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depremde aldığı hasardan dolayı boşaltılan 8 katlı bir binanın son katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.


Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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