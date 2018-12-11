Elazığ'a özel idare 1 yılda 147 milyon 128 bin liralık hizmet yaptı

2018 yılında Elazığ'da hedeflerinin üzerinde iş yaptıklarını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, tüm yapılan hizmetler için 147 milyon 128 bin TL kaynak kullandıklarını söyledi.

İl Özel İdaresinin 2018 yılı yatırım ve çalışmaları, yapılan bir toplantıda değerlendirildi. Kurum olarak 2018 yılını çok verimli bir şekilde geçirdiklerini aktaran İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, yatırım ve program hedeflerinin üzerinde iş gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

İl Özel İdaresi olarak 2018 yılında programa aldıkları ve bütçelendirdikleri bütün işleri yılsonu itibariyle tamamladıklarını vurgulayan Sabuncu, “Ekonomik olarak zor bir yıl olan 2018'de planlı ve ekonomik disiplin içerisinde faaliyetlerimizi yürüterek ilimizin tamamını kapsayacak şekilde programladığımız 740 adet işimizi yüzde 130 fazlasıyla, 952 adet iş olarak yapıp bitirdik. İlimizin 552 köyünün neredeyse tamamında faaliyet gerçekleştirerek, dokunulmadık köy, hizmet ulaştırmadığımız yer bırakmadık. Bu kapsamda yol ve ulaşım hizmetleri olarak 51 köyde 201 kilometre 1'inci kat asfalt, 84 köyde 634 kilometre 2'inci, kat asfalt ve yama, 87 köyde 290 kilometre stabilize, 65 köyde 175 kilometre yeni yol yapımı ve onarımı ile 39 köyde 166 bin 900 metrekare köy içi parke çalışması gerçekleştirdik” dedi.

Diğer hizmetler hakkında da bilgi veren Sabuncu, “İçme suları ve tarımsal sulama hizmetleriyle alakalı olarak 261 köyde içme suyu tesisi ve geliştirilmesi, 96 köyde içme suyu sondajı, 12 köyde kanalizasyon, 98 köyde içme ve sulama amaçlı drenaj, 37 köyde de tarımsal amaçlı sulama çalışması yıl içerisinde yapılmış ve bitirilmiştir. Tüm bu işler için planlandığı gibi 147 milyon 128 bin TL kaynak kullanılmıştır. 2018 yılını başarılı bir şekilde tamamlanması ve hedeflerimizin üstünde iş yapılması bizler için mutluluk kaynağıdır” diye konuştu.