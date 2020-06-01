Elazığ'a özgü organik çilekte hasat başladı

Elazığ'a özgü tadı ve kokusu ile meşhur olan organik ‘Kuyulu Çileği'nde hasat başladı, mevsimlik çalışan kadınlara da ekmek kapısı oldu.

Geçtiğimiz yıl Elazığ TSO ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından markalaştırma projesi başlatılan kentin yerli meşhur ‘Kuyulu Çileği'nde hasat başladı.Bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla daha verimli olan organik çilek tarlaları, aynı zamanda mevsimlik çalışan kadın işçilere ekmek kapısı oldu. Sabah erken saatlerde hasat için gelen işçiler, günlük olarak topladıkları çilekleri alıcılara ulaştırarak pazarda yerini almasını sağlıyor. Tarlada kilogram fiyatı 7 TL olan çileklerin verimi yüz güldürdü ancak Korona Virüs salgını nedeniyle vatandaşın talebinin eskiye oranla az olması ise üzdü.Üretici Orhan Altundal, ise çileğin sağlık açısından çok faydalı olduğunu belirterek, vatandaşın tüketmesini önerdi.

Verim iyi, hastalık nedeniyle satış azaldı

Çiftçi bir ailenin çocuğu olduğunu belirten üretici Orhan Altundal, “56 yaşındayım baba mesleğini küçüklükten beri devam ettiriyorum. Çilek üretim işini, yıllarıdır yapıyoruz. Bu sene verim iyi ancak bu hastalıktan dolayı satış yapamıyoruz. Satış yapamayınca da mal elimizde kalıyor. Halbuki bu ürün, gribe, enfeksiyona karşı çok iyidir ve hormonu bile kabul etmeyen bir meyvedir. Karşı köyden de 15-20 tane işçi tutuyoruz. Onların öğrencileri var, evlerine destek oluyorlar. Çilekte yıllık 15 ile 20 ton arasında ürün alıyoruz"dedi.

Eşine 25 yıldır yardım ettiğini belirten Meryem Altundal, Ekim ayında dikimini gerçekleştirdikleri çileğin Mayıs ayı sonuna doğru hasadını yaptıklarını aktardı.

Tarlada çalışanlardan Fikriye Yıldırım,ise 15 yıldır çilek toplamaya gelip gittiğini ve yaptıkları işten memnun olduklarını kaydetti.