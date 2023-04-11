Elazığ'a şiddetli yağış: Rögarlar taştı, alt geçitleri su bastı

Elazığ'da akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren şiddetli sağanak kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Birçok alt geçidini su basarken, rögar kapakları taştı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün önceden uyardığı kuvvetli sağanak kentte etkili olmaya devam ediyor. Kentte ilk defa bu kadar yoğun şekilde yağan yağmurun etkisiyle, başta ana caddeler ve sokaklar suyla doldu. Su dolan caddelerde araçlar güçlükle ilerlerken, bazıları ise beklemeyi tercih etti. Yoğun yağmurla birlikte bazı bölgelerde taşkınlar yaşandı.

Yağışa dışarıda yakalanan sürücülerden İrfan Çetin, “Eskiden böyle yağmazdı, çok güzel yağardı. Şimdiki yağmurlar sert ve şiddetli geçiyor. Bu da sele neden oluyor. Ben de tedbirli gidiyorum, alt geçitlere girmemeye gayret ediyorum” dedi.

İftara giderken arkadaşları ile birlikte şiddetli yağışta ıslanan Özgür Bulut ise 3 dakikalık yağış sonrası sırılsıklam olduklarını belirtti.