Elazığ'a yeni okul

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un girişimi üzerine ABB, Elazığ'da okul yapma kararı aldı. 3 bin metrekare eğitim alanı, 500 metrekare kapalı spor salonu ve 4 bin metrekare oturma alanı olacak olan Yıldızbağları Ortaokulunun adı, Ankara Ortaokulu olacak. Milletvekili Erol, okul alanına giderek incelemelerde bulundu. Okul alanını gezdikten sonra açıklamalarda bulunan Erol, “Şubat ayı içerisinde ABB Başkanımız Mansur Yavaş buraya gelerek temel atma törenini gerçekleştirecek ve söz verdiğimiz okullardan birisini Elazığ'a kazandıracağız” dedi.

Okul alanını inceleyen Milletvekili Erol, “Yıldızbağları Ortaokulu alanındayız. Burada yaklaşık olarak 3 bin metrekare eğitim alanı 500 metrekare de kapalı spor salonu olmak üzere toplamda 3 bin 500 metrekarelik bir okul alanımız olacak. Oturma alanı yaklaşık 4 bin metrekare olacak. Yüklenici firma ile alanı gezdik ve değerlendirdik. Elazığ'ımıza hayırlı olsun. Şubat ayı içerisinde ABB Başkanımız Mansur Yavaş buraya gelerek temel atma törenini gerçekleştirecek ve söz verdiğimiz okullardan birisini Elazığ'a kazandıracağız. İnşallah iktidar olduğumuzda da Elazığ'ın yarım kalmış bütün yatırımlarıyla ilgili Elazığ'da istihdam ve katma değer katacak. Üretim değerlerine katkı verecek, tüm yatırımları yerinde inceleyerek planlayarak Elazığ'ın sorunları çözmeye devam edeceğiz. Ben Elazığlı hemşerilerime şunu söylemek istiyorum. Muhalefet partisinin milletvekili olarak Elazığ'a yaklaşık 400 milyon liralık bir okul yatırımı getirdim. İktidar olduğumuzda bu şehir için ve insanlar için neler yapabileceğimizi düşünün. Okulumuzun şimdiden Elazığ'a ve burada okuyan öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.