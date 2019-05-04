Elazığ'da, “1. Afrika Kültür Günleri' etkinliği

Elazığ'da, Afrikalı üniversite öğrencileri kendi kültürlerini düzenledikleri "1.Afrika Kültür Günleri" etkinliğiyle tanıttı.

Fırat Üniversitesinde eğitim gören çok sayıda Afrikalı öğrenci tarafından, kendi ülkelerini tanıtmak amacıyla kültür günü düzenledi.Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programda öğrenciler,kendi yörelerine ait oynadıkları dans ve oyunlar ile çeşitli gösterileri beğeni ile izlendi.Kendi yörelerinin yanı sıra halaylara da eşlik eden yabancı uyruklu öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu. Programa FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

" 47 ülkeden 2 bine yakın öğrencimiz var"

Yurt dışına öğrenci gönderirken artık binlerce yabancı öğrencininde Türkiye'de öğrenim gördüğünü anımsatan Tanıtım Daire Başkanı Doç. Dr. İlhan Oğuz Akdemir, “Fırat Üniversitesi olarak şuanda yaklaşık 2 bin yabancı uyruklu öğrenci öğrenim görmektedir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yabancı uyruklu öğrenci sınavını merkezi yapmaktan vazgeçti. Bu bizim üniversite için bir dönüm noktası oldu. O anda harekete geçmeye başladık. Bu projemize başladığımızda ilk etapta 54 öğrencimiz vardı. Şuanda 2 bine yakın öğrencimiz var. Bu da bizim için çok sevindirici bir durum. 47 ülkeden 2 bine yakın öğrencimiz var. Bu yıl hedefimiz bu rakamı çok daha ileriye götürmektir. Şuanda yabancı uyruklu öğrenci sınavlarımızı online olarak yapmaktayız ve Türkiye'de belki de örneği tek olarak yapıyoruz. Oldukça ciddi, önemli bir şekilde yapmaktayız. Tam 100'ün üzerinde üniversite tarafından kabul edilen yabancı uyruklu öğrenci, uluslararası sınav yapmaktayız. Bir tek amacımız var bu etkinliği düzenleyen öğrencilerimizin sayısını daha da arttırmak” dedi.

“Afrika'da 54 ülke var”

Afrika'nın 54 ülkesinin olduğuna vurgu yapan Afrikalı Öğrenci Topluluğu Başkanı Nijeryalı Suleiman Idrıss ise“ Bu etkinliği Elazığ'da ilk defa düzenledik. Bu etkinlikteki amacımız Türkiye ve Elazığ halkına Afrika'yı tanıtmaktır. Çünkü insanlar Afrika'yı tanımıyorlar. O yüzden tanıtmak amacıyla böyle bir şey düzenledik. Bizleri görünce sadece Nijerya veya Somali'li misin diye soruyorlar, sadece Afrika'da bir iki ülke varmış gibi. Halbuki Afrika'da 54 ülke var ve 2 binden fazla dil konuşuluyor. O yüzden hem Türk halkına hem Elazığ halkına hem de yabancı uyruklu öğrencilere Afrika hakkında bilgi vermek istedik. Bu etkinliğimiz ilk oldu ve her sene yapacağız. Bu etkinliğimizde kültürel dans ve kıyafetlerimizi tanıtacağız , skeçler, şiir okuma ve şarkılar olacak” şeklinde konuştu.