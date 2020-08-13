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Elazığ'da 1 köy karantinaya alındı

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı bir köy Korona virüs (Covid-19) nedeniyle karantinaya alındı.

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı bir köy Korona virüs (Covid-19) nedeniyle karantinaya alındı.


Alınan bilgiye göre, Palu ilçesine bağlı Güllüce Köyü'nde Covid-19 görüldü. Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla köyün karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Kararın ardından köyün giriş çıkışları kapatılarak karantina süreci başlatıldı.


Öteyandan merkeze bağlı Sarıçubuk köyünde de 2 ev Covid-19 nedeniyle karantinaya alındı.

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