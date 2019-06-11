İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da "1. Matematik Olimpiyatları"

Elazığ’da yapılan 1.

Elazığ'da yapılan 1. Matematik Olimpiyatlarında dereceye girenlere ödülleri verildi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 1. Matematik Olimpiyatlarında dereceye girenlere ödülleri Elazığ Şehit Eyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda verildi. 60 ortaokul 431 öğrencinin katıldığı yarışmada Cumali Ayçiçek birinci oldu. Dereceye girenler için düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Bahşi, Öğretmenler ve veliler katıldı.


Bilimin zamanında ve yerinde kullanılmasını gerektiğini belirten İl Müdürü Feyzi Gürtürk, “Okumaları devamlı ve düzenli yapan öğrencilerimizin sınavlarda daha da başarılı olduğunu görüyoruz. Bu başarının ilimizde aynı seviyede yürümesini temenni ediyorum"dedi.


LGS sınavına girecek öğrencilere sınav formatında sınava tabi tuttuklarını ifade eden Şehit Eyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü İbrahim Halil Şerbet ise, “Onların matematiksel düşünme ve sentez yapma yöntemlerini muhakeme yeteneklerini artırmaktır. İl genelinden 60 okuldan 431 seçkin öğrencimiz sınavımıza katıldı. Okullarımızdan temsilde adaleti sağlamak için orantılı sayıda öğrenci istemiştik. Her okulun aritmetik ortalaması ile puan çıkardık” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.