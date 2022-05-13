İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da 1 ton 150 kilogram kaçak avlanan balık yakalandı

Elazığ’da 1 ton 150 kilogram sazangiller familyasına ait yasak dönemde avlanmış balık ele geçirilirken, 2 kişiye toplam 14 bin 858 TL para cezası kesildi.

Elazığ'da 1 ton 150 kilogram sazangiller familyasına ait yasak dönemde avlanmış balık ele geçirilirken, 2 kişiye toplam 14 bin 858 TL para cezası kesildi.


Elazığ'da Su Ürünleri Koruma ve Kontrol ekipleri ile jandarma ekipleri tarafından Baskil ve Kovancılar ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolünde bir araçta 1 ton 150 kilogram sazangiller familyasına ait yasak dönemde avlanmış balık ele geçirildi. Veteriner hekimler tarafından gerekli kontrolleri yapılan ve insan tüketimine uygun olmadığına karar verilen balıklar imha edildi. 2 kişiye ise 1380 sayılı su ürünleri kanunu gereğince toplam 14 bin 858 TL idari para cezası uygulandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.