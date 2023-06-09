Elazığ'da 1 ton kaçak balık ele geçirildi

Elazığ'ın Palu ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 ton kaçak balık ele geçirildi.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Palu ilçesinde D.K. ve A.Ç'nin kaçak balık avcılığı yapacağı ihbarını aldı. İlçe Jandarma ekipleri tarafından tespit edilerek durdurulan araçta yapılan aramada, 1 ton kaçak balık ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken, ele geçirilen balıklar İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.