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Elazığ'da 1 tondan fazla kaçak içki ele geçirildi

Elazığ’da kaçak içki ile mücadele kapsamında jandarma ekiplerinin 2 adrese düzenlediği operasyonda 1 su deposu ve 54 bidonda 1 ton 50 litre şarap ele geçirildiEdinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, kaçak içki ile ilgili çalışma yaptı.

Elazığ'da kaçak içki ile mücadele kapsamında jandarma ekiplerinin 2 adrese düzenlediği operasyonda 1 su deposu ve 54 bidonda 1 ton 50 litre şarap ele geçirildi


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, kaçak içki ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada bir köyde 2 şahsın adresi tespit edildi. Bunun üzerine şüpheliler C.G. ve H.Ş.'nin adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda her iki adreste yapılan aramada toplam 1 su deposu ile 54 adet bidonda mayalanmış 1 ton 50 kilogram şarap ele geçirildi.


Kaçak içki ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler yapıldığı, şarapların ise analiz için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.

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