Elazığ'da 1 yılda 2 bin 662 kaza meydana geldi

Elazığ'ın 1 yıllık kaza bilançosu açıklandı. 1 yılda 2 bin 662 kaza meydana gelirken bu kazalarda 12 kişi öldü, bin 722 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, trafik kazası bilançosunu açıkladı. İstatistiklere göre, Elazığ'da 2022 yılı içerisinde meydana gelen 2 bin 662 trafik kazasında 12 kişi öldü, bin 722 kişi yaralandı. Kazaların bin 25'i ölümlü ve yaralamalı olurken, bin 637'si ise maddi hasarlı olduğu bildirildi. Sürücü hatalarının kazalara neden olduğu açıklanan istatistiklerde, trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise araç hızı, yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin 'dur' işaretinde durmamak, 'taşıt giremez' trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olarak ifade edildi.