İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da 10 dönüm tarım arazisi yandı

Elazığ’da çıkan yangına 10 dönüm tarım arazisi yanarak kül oldu.

Elazığ'da çıkan yangına 10 dönüm tarım arazisi yanarak kül oldu.


Yangın, Mollakendi beldesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tarlada yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangında 10 dönüm alan zarar görürken, jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme yaptı.

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