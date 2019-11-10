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Elazığ'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

Elazığ’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Elazığ'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.


Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılı nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da resmi tören ve program düzenlendi. Öğretmenevi önündeki Atatürk anıtında düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, diğer protokol üyeleri, kurum müdürleri, gaziler, öğrenciler, emniyet ve askeri personel katıldı. Törende, Vali Kaldırım, Kolordu Komutanı Erbaş ve Başkan Şerifoğulları, Atatürk anıtına çelenk koydu.


Tören 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.

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