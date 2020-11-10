Elazığ'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı

Elazığ'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle program düzenledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal etmesinin 82. yılı nedeniyle Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Şehit Cuma Dağ Ortaokulu'ndan Edebiyat öğretmeni Hilal Kandil Çankaya yaptı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda, Atatürk konulu sinevizyon gösterisi sunuldu. Ardından Atatürk'ün vefatının yurtiçi ve dışındaki yankılarını konu alan öğrenci çalışması ve orotoryo çalışması sergilendi.

Program, şiir ve kompozisyon yarışmasında derece giren öğrencilere protokol tarafından hediyelerinin verilmesi ile son buldu.

Programa, Vali Erkaya Yırık, 8. Kolordu Komutan Vekili Albay Cem Tuzcu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, diğer protokol üyeleri, kurum müdürleri, öğrenciler, emniyet ve askeri personel katıldı.