Elazığ'da 10 yeni araçla dezenfekte ve ilaçlama çalışması

Belediye tarafından ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları için 10 yeni araç hazırlandı. Hazırlanan araçlarla Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında yürüttüğü dezenfekte çalışmalarına, havaların ısınmasıyla sinek ve sivrisinek larvalarına karşı üreme alanlarını da dahil etti. Sulak alanlar başta olmak üzere sazlık, gübrelik açık alanların yanı sıra süs havuzları ile açık alanlara bırakılan lastikler ve çöp konteynerlerinde ilaçlama çalışmalarını belediye bünyesine katılan 10 yeni araçla yapıldığı aktarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bir taraftan Korona virüsle mücadele noktasında şehir genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını kesintisiz sürdürürken, bir taraftan da yaklaşan yaz aylarında halk sağlığını korumak ve sineksiz bir yaz geçirmelerini sağlamak amacıyla larva mücadele çalışmalarını da sürdürüyor. Alınan 10 yeni araçla araç parkını güçlendiren ekiplerimiz, şehrin dört bir yanında ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam etmektedir” denildi.