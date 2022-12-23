Elazığ'da 10 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Elazığ'da 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Dedektiflerince ( JASAT) Harput Mahallesinde şüphelenilen şahıs durdurularak sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulama sonucunda A. U. K.'nun, ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, Kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan 10 yıl 3 ay hapis cezası ile arama kaydının bulunduğu tespit edildi. Harput Jandarma Karakol Komutanlığınca gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.