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Elazığ'da 10 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Elazığ’da 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Elazığ'da 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Dedektiflerince ( JASAT) Harput Mahallesinde şüphelenilen şahıs durdurularak sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulama sonucunda A. U. K.'nun, ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, Kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan 10 yıl 3 ay hapis cezası ile arama kaydının bulunduğu tespit edildi. Harput Jandarma Karakol Komutanlığınca gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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