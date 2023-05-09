İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da 10 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, yakalandı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla çalışmalar sürüyor. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y.'nin Harput Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri tarafında düzenlenen operasyonda zanlı yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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